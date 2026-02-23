18 سالہ لڑکی گرم پانی کے کڑاہے میں گر کر جھلس گئی
قصور(خبرنگار)قصور کے نواحی علاقہ کچا پکا، تھانہ کھڈیاں کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 18 سالہ کشف نامی لڑکی گرم پانی کے کڑاہے میں گر کر بری طرح جھلس گئی۔
ذرائع کے مطابق کشف پانی لینے گئی اور قریب ہی ہلدی ابالنے کیلئے رکھے گئے کھولتے پانی میں اچانک گر پڑی جس کے نتیجے میں اس کے جسم کا تقریباً 45 فیصد حصہ جھلس گیا۔ متاثرہ لڑکی کو تشویشناک حالت میں فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہسپتال بابا بلھے شاہ منتقل کر دیا گیا جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔ مقامی پولیس نے صورتحال کاموقع پر پہنچ کر جائزہ لیا ہے ۔