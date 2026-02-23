موٹرسائیکل پھسلنے سے اس پر سوار شخص جاں بحق
اچانک موٹر سائیکل کے آگے لکڑی آ نے سے اشرف گر کر موقع پر دم توڑ گیا
قصور(خبرنگار)قصور کے نواحی علاقے نین وال موڑ پر ٹریفک حادثہ،موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔ تھانہ صدر چونیاں کے علاقہ میں موٹر سائیکل حادثہ میں 35 سالہ سیف اللہ سکنہ کھوکھر اشرف جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق متوفی موٹر سائیکل پر نین وال موڑ سے واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل کے آگے لکڑی آ گئی، تیز رفتاری کے باعث وہ گر کر موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے ۔