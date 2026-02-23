صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور :شیشہ کیفوں کیخلاف کریک ڈاؤ ن، 5 ملزم گرفتار

  • لاہور
ملزموں سے بڑی تعداد میں حقے ، چمنیاں، فلیورز و دیگر سامان برآمد

قصور(نمائندہ دنیا) ڈی پی اوقصور محمدعیسیٰ خاں کی ہدایت پر ایس ایچ او پولیس تھانہ صدر قصور تصدق حسین کھوکھر کا شیشہ کیفوں کے خلاف کریک ڈاؤ ن، 5 ملزم گرفتارکرلئے ۔ تھانہ صدر پولیس نے کھیم کرن روڈ پر قائم شیشہ کیفوں پر چھاپہ مارا جہاں پانچ ملزموں کو قابو کرکے بڑی تعداد میں حقے ، چمنیاں، مختلف اقسام کے فلیورز اور دیگر سامان برآمد کر لیاگیا۔گرفتار ملزموں کے خلاف شیشہ سموکنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ۔

 

