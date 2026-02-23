صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے ضلعی صدرمحمدآصف خان، جنرل سیکرٹری عمران صابر ڈوگر،میاں ارمغان خالد نے کہا ہے کہ۔۔۔

 پیپلزپارٹی کو ضلع شیخوپورہ میں فعال،منظم،متحرک بنانے کیلئے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے ،ماضی کے 8 سالوں کے دوران پارٹی کو منظم کرنے کیلئے اگرکوئی اقدامات اٹھائے جاتے تو آج پارٹی کایہ حال نہ ہوتا۔ دوبارہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹوزرداری اور دیگرقائدین کی طرف سے جوذمہ داری دی گئی اس کو پوری تندہی سے انجام دیاجائیگا۔ان خیالات کااظہارانہوں نے ضلعی سیکرٹریٹ میں گفتگوکے دوران کیا۔

 

