قصابوں کی ہٹ دھرمی برقرار، ہڑتال تیسرے روزمیں داخل

  • لاہور
قصابوں کی ہٹ دھرمی برقرار، ہڑتال تیسرے روزمیں داخل

سرکاری نرخ پر عملدرآمد ، قصابوں کی بلیک میلنگ نہیں چلنے دینگے :اے سی

تلونڈی(نامہ نگار)قصابوں کی ہٹ دھرمی برقرار، سرکاری نرخ مسترد، ہڑتال تیسرے روزمیں داخل ہوگئی۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفی کا کہنا کہ قصابوں کی بلیک میلنگ نہیں چلنے دینگٰے ۔ تفصیلات کے مطابق سرکل چونیاں کے علاقے تلونڈی اورالہ آباد میں قصابوں کی ہٹ دھرمی بدستور قائم ہے اور انہوں نے سرکاری نرخوں پر گوشت فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے ۔ قصابوں کا مؤقف ہے کہ مویشی منڈیوں میں جانور مہنگے داموں مل رہے ہیں جس کے باعث مقررہ ریٹ پر گوشت فروخت کرنا ممکن نہیں۔دوسری جانب انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عملدرآمد کروایا جائے گا۔ 

 

