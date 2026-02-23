صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں غربت کی شرح بڑھ گئی:پیپلز پارٹی

  • لاہور
پنجاب میں غربت کی شرح بڑھ گئی:پیپلز پارٹی

لاہور ( سپیشل رپورٹر)پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر اور سابق مشیر وزیراعظم میاں محمد ایوب نے کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ملک میں غربت کی شرح بڑھ کر 28.9 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔۔۔

تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 24 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 6 کروڑ 94 لاکھ افراد خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ،پنجاب میں غربت کی شرح 23.3 فیصد بتائی گئی ہے ، جو پنجاب کے حکمرانوں کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے ۔ ایسی صورتحال میں پنجاب کے خزانے سے گیارہ ارب روپے کا ایک لگژری طیارہ خریدنے کا اقدام پنجاب کے غریب عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کا ناڑی کے برساتی نالے کا معائنہ

سلمان گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

آر پی او نے درخواستوں پر قانونی کاروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی

نگہبان کارڈ کی رقوم سے کٹوتی کر نے والے 5ریٹیلرز کیخلاف مقدمات درج

سہولیات کی فراہمی کیلئے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ‘وزیرِ مملکت

موٹر سائیکلوں میں تصادم ، پیچھے سے ٹرالی نے دونوں کو کچل دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ