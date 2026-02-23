پنجاب میں غربت کی شرح بڑھ گئی:پیپلز پارٹی
لاہور ( سپیشل رپورٹر)پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر اور سابق مشیر وزیراعظم میاں محمد ایوب نے کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ملک میں غربت کی شرح بڑھ کر 28.9 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔۔۔
تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 24 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 6 کروڑ 94 لاکھ افراد خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ،پنجاب میں غربت کی شرح 23.3 فیصد بتائی گئی ہے ، جو پنجاب کے حکمرانوں کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے ۔ ایسی صورتحال میں پنجاب کے خزانے سے گیارہ ارب روپے کا ایک لگژری طیارہ خریدنے کا اقدام پنجاب کے غریب عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے ۔