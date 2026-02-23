صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی ریپ ایکٹ کیس کی سماعت کل ہو گی

  • لاہور
لاہور(آئی این پی)لاہور ہائیکورٹ میں اینٹی ریپ ایکٹ پر عملدرآمد سے متعلق کیس کی سماعت کل منگل کو ہو گی۔

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیا باجوہ پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کر رکھا ہے ۔ایڈووکیٹ جنرل محمد امجد پرویز اور پراسیکیوٹر جنرل سید فرہاد علی شاہ پیش ہوں گے جبکہ ایڈیشنل آئی جی شہزادہ سلطان سمیت دیگر پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا ہے ۔تین رکنی بینچ ملزم واجد علی و دیگر کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔

 

