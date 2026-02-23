مسیحی عباداتی و دعائیہ پروگرام کے دوران پنجاب پولیس ہائی الرٹ رہی
لاہور(کرائم رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب عبدالکریم کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر کے گرجا گھروں میں مسیحی عباداتی و دعائیہ پروگرام کے دوران پنجاب پولیس نے ہائی الرٹ رہتے ہوئے سکیورٹی کے فرائض سرانجام دیے۔
قبل ازیں آئی جی پنجاب نے آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو گرجا گھروں کی سکیورٹی مزید مؤثر بنانے کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سپروائزری افسران گرجا گھروں اور دیگر اہم مقامات کے سکیورٹی انتظامات خود موقع پر جا کر چیک کریں۔حساس گرجا گھروں پر پولیس کی اضافی نفری اور سنائپرز تعینات کیے گئے ۔