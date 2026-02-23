صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باغبانپورہ :19 ون ویلر ز موٹر سائیکلوں سمیت گرفتار

  • لاہور
باغبانپورہ :19 ون ویلر ز موٹر سائیکلوں سمیت گرفتار

لاہور(این این آئی)باغبانپورہ پولیس نے ون ویلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 19 منچلے ون ویلر زموٹر سائیکلوں سمیت گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دئیے۔

ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان میں صائم، ارحم، معاذ، یاسین، سمیر وغیرہ شامل ہیں جو صبح سویرے اور رات کو مرکزی شاہراہوں پر ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کرتے تھے ۔ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ نے کہا کہ شارع عام پر ون ویلنگ کر کے روڈ پر آتے جاتے معصوم شہریوں کو تنگ کرنے والے ویلروں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا،اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والے ون ویلر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

افطار کے وقت ٹریفک نظام درہم برہم، لمبی قطاریں، شہریوں کو شیدید مشکلات کا سامنا

پابندی کے باوجود پولی تھین بیگز کا استعمال جاری

معیاری تعلیم، کردار سازی پر توجہ دی جائے ، سی ای او ایجوکیشن

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

چنیوٹ:کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی کاموں پر زور

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کی زیر صدارت صفائی اور بیوٹیفکیشن اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ