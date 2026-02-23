باغبانپورہ :19 ون ویلر ز موٹر سائیکلوں سمیت گرفتار
لاہور(این این آئی)باغبانپورہ پولیس نے ون ویلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 19 منچلے ون ویلر زموٹر سائیکلوں سمیت گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دئیے۔
ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان میں صائم، ارحم، معاذ، یاسین، سمیر وغیرہ شامل ہیں جو صبح سویرے اور رات کو مرکزی شاہراہوں پر ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کرتے تھے ۔ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ نے کہا کہ شارع عام پر ون ویلنگ کر کے روڈ پر آتے جاتے معصوم شہریوں کو تنگ کرنے والے ویلروں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا،اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والے ون ویلر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔