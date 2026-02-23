ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی کے 43ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے سنڈے سپیشل گرینڈ آپریشن کے دوران جرائم پیشہ عناصرون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 43 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ڈولفن کے مطابق چھٹی کے روز شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ ڈیفنس، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ، بند روڈ اور فیروزپور روڈ سمیت دیگر مقامات سے 30 ون ویلرز کو گرفتار کیا گیا،اسی طرح پتنگ بازی میں ملوث 13 ملزمان کو فیکٹری ایریا، شیراکوٹ اور دیگر علاقوں سے حراست میں لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے پتنگیں اور ڈور بھی برآمد کرلی گئی۔