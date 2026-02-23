صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حسین محی الدین ‘‘ یونیسکو چیئربرائے امن ،تعلیم اور بین الاقوامی الثقافتی مکالمہ ’’ کیلئے نامزد

  • لاہور
حسین محی الدین ‘‘ یونیسکو چیئربرائے امن ،تعلیم اور بین الاقوامی الثقافتی مکالمہ ’’ کیلئے نامزد

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)ممتاز ماہرِ معاشیات، مصنف ،محقق پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کو اقوام متحدہ کے تحت یونیسکو چیئر برائے امن، تعلیم اور بین الثقافتی مکالمہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔

یہ اعزاز پاکستان کی علمی شناخت کی عالمی سطح پر توثیق قرار دیا جا رہا ہے ۔واضح رہے کہ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے امن، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے علمی و تحقیقی سرگرمیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ