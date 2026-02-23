حسین محی الدین ‘‘ یونیسکو چیئربرائے امن ،تعلیم اور بین الاقوامی الثقافتی مکالمہ ’’ کیلئے نامزد
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)ممتاز ماہرِ معاشیات، مصنف ،محقق پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کو اقوام متحدہ کے تحت یونیسکو چیئر برائے امن، تعلیم اور بین الثقافتی مکالمہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔
یہ اعزاز پاکستان کی علمی شناخت کی عالمی سطح پر توثیق قرار دیا جا رہا ہے ۔واضح رہے کہ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے امن، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے علمی و تحقیقی سرگرمیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔