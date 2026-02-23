صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے ایم-2 پر چوری کی کرین برآمد ،4ملزم گرفتار

  • لاہور
موٹروے ایم-2 پر چوری کی کرین برآمد ،4ملزم گرفتار

ملزمان کرین کو دوسرے ضلع منتقل کرنیکی کوشش کر رہے تھے :تحقیقات

لاہور(کرائم رپورٹر)موٹروے ایم-2 پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے فیصل آباد سے چوری ہونے والی کرین برآمد کر کے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ترجمان کے مطابق موٹروے پولیس کو ہیلپ لائن 130 پر کرین چوری ہونے کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر فوری طور پر متعلقہ پیٹرولنگ افسران کو الرٹ کیا گیا،دورانِ چیکنگ ایم-2 ساؤتھ سیال موڑ کے قریب ایک مشتبہ کرین کو روک کر تلاشی لی گئی۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق گرفتار ملزمان کرین کو دوسرے ضلع منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ۔ ڈی ایس پی نواز وینس کی نگرانی میں پیٹرولنگ ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیاب کارروائی انجام دی۔پولیس نے چاروں ملزمان کو حراست میں لے کر برآمد شدہ کرین مقامی تھانہ لکسیان کے حوالے کر دی ہے ، جہاں مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔

 

