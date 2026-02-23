صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علماکرام کی شاعر سید سلمان گیلانی کی وفات پر تعزیت

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما مولانا عزیز الرحمن ثانی، مولانا علیم الدین شاکر، پیررضوان نفیس، مولانا عبدالنعیم ، ڈاکٹر عبدالواحد قریشی۔۔۔

 مولانا خالد محمود، مولانا سمیع اللہ نے شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ شاہ جی عظیم نعت گو شاعر تھے ،انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے تحفظ ختم نبوت کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا ۔ اپنے اشعار سے محبت رسول کو عام کیا ۔ شاہ جی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہر پروگرام کی زینت بنتے تھے ۔ سید سلمان گیلانی شاہ کی رحلت سے نظریاتی شا عری کا ایک باب بند ہوگیا ۔

 

