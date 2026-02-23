صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریٹرا سرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا:جماعت اہلحدیث

  • لاہور
گریٹرا سرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا:جماعت اہلحدیث

لاہور(سیاسی نمائندہ) جماعت اہلحدیث پنجاب کے امیر حافظ عبد الوحید شاہد روپڑی ناظم اعلیٰ سلمان شاکرسمیت دیگرنے کہاہے کہ گریٹرا سرائیل کا خواب اہل غزہ نے اپنے خون سے غزہ میں دفن کر دیا ہے۔۔۔

 اگر اس کے باوجود کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ گزشتہ دو سالوں کی فلسطینیوں کی جدوجہد کو دیکھ لے ،جو تن تنہا اپنے وطن ، اپنی مٹی ، اپنی عزت و وقار کو باقی رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، گزشتہ روز افطار ڈنر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کسی بھی صورت نہ گریٹر اسرائیل کی حمایت کر سکتا ہے نہ اس کا تصور کر سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

افطار کے وقت ٹریفک نظام درہم برہم، لمبی قطاریں، شہریوں کو شیدید مشکلات کا سامنا

پابندی کے باوجود پولی تھین بیگز کا استعمال جاری

معیاری تعلیم، کردار سازی پر توجہ دی جائے ، سی ای او ایجوکیشن

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

چنیوٹ:کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی کاموں پر زور

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کی زیر صدارت صفائی اور بیوٹیفکیشن اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ