گریٹرا سرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا:جماعت اہلحدیث
لاہور(سیاسی نمائندہ) جماعت اہلحدیث پنجاب کے امیر حافظ عبد الوحید شاہد روپڑی ناظم اعلیٰ سلمان شاکرسمیت دیگرنے کہاہے کہ گریٹرا سرائیل کا خواب اہل غزہ نے اپنے خون سے غزہ میں دفن کر دیا ہے۔۔۔
اگر اس کے باوجود کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ گزشتہ دو سالوں کی فلسطینیوں کی جدوجہد کو دیکھ لے ،جو تن تنہا اپنے وطن ، اپنی مٹی ، اپنی عزت و وقار کو باقی رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، گزشتہ روز افطار ڈنر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کسی بھی صورت نہ گریٹر اسرائیل کی حمایت کر سکتا ہے نہ اس کا تصور کر سکتا ہے ۔