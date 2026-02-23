وکلا کا مؤثر اور مضبوط کردار عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی میں انتہائی اہم :بار کونسل
لاہور(این این آئی)پنجاب بار کونسل کے وائس چیئر میں خواجہ قیصر بٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی فخر حیات اعوان نے کہا ہے کہ وکلا کا مؤثر اور مضبوط کردار عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔۔۔
بہت سے قوانین کو موجودہ حالات کے مطابق ترتیب دینے کی ضرورت ہیں جس کیلئے حکومت کو بارز کی معاونت حاصل کرنی چاہیے ۔ اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ قانونی اصلاحات، نئے قوانین اور عدالتی اصلاحات کے ہر مرحلے پر بارز اور قانونی ماہرین سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے تاکہ قانون سازی عوامی مفاد اور عدالتی شفافیت دونوں کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔