اساتذہ کے گاؤن پہننے کے حکم پر نظرثانی کی جائے :ٹیچرز یونین
3 لاکھ اساتذہ کے لئے فوری گاؤن کی خریداری ممکن نہیں:مرکزی صدرودیگر
لاہور (خبر نگار) پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب کے مرکزی صدر راناانوارالحق، رانا لیاقت امام دین ملک، یاسین وڑائچ، قیوم راہی ، امتیاز طاہر، طارق زیدی، مسعود گجر، عابد ڈوگر، زاہد رفیق ، محمد علی، میاں ارشد، رانا خالد طاہر اسلام، مصطفی وٹو، مرزا طارق، اختر بیگ ودیگر نے کہا ہے کہ اساتذہ کو فوری گاؤن پہننے کے حکم پر نظرثانی کی جائے کیونکہ فوری اساتذہ کے لئے گاؤن کی خریداری ممکن نہیں، اس کے لئے کچھ وقت اور رقم درکار ہے ،اچھا اور معیاری گاؤن مارکیٹ میں 2 ہزار سے 3 ہزار روپے میں دستیاب ہے ، ہر استاد کے لئے موسم گرما اور سرما کے لحاظ سے کم از کم 4 گاؤن ضروری ہیں ،3 لاکھ سرکاری اساتذہ کے لئے فوری گاؤن کی خریداری ممکن نہیں اور نہ ہی اتنی مقدار میں مارکیٹ میں دستیابی ممکن ہے ،ارباب اختیار کو فیصلہ کرنے سے قبل زمینی حقائق کو مدنظر رکھنا چاہیے حکومت کو اساتذہ کو گاؤن پہنانے کی بجائے کوالٹی آف ایجوکیشن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔