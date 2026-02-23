کلا س نہم اوردہم کے سلیبس کو کم کیاجائے : ماہر تعلیم رضا الرحمان
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)نامور ماہر تعلیم رضا الرحمان نے پنجاب حکومت سے تعلیمی اصلاحات کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2026 کے لیے متعارف کرائے گئے تعلیمی سلیبس پر نظرثانی کر کے اسے کم اور مؤثر بنایا جائے۔
ہمارا تعلیمی نظام اور سلیبس کے عنوان سے منعقدہ مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے رضا الرحمان نے مطالبہ کیا کہ کلاس ون سے کلاس ٹین تک آرٹی فیشل انٹیلی جنس،انٹرینپور شپ ،فنانشل لٹریسی اور سکل بیسڈ ایجوکیشن کو نصاب میں لازمی مضمون کے طور پر شامل کیا جائے ۔