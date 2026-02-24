صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشیر وزیر اعلیٰ سلمیٰ بٹ کا دورہ ننکانہ رمضان کے انتظامات پر بریفنگ

  • لاہور
مشیر وزیر اعلیٰ سلمیٰ بٹ کا دورہ ننکانہ رمضان کے انتظامات پر بریفنگ

ننکانہ صاحب(خبر نگار )مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پرائس کنٹرول سلمیٰ بٹ نے ننکانہ صاحب کا طویل دورہ کیا۔۔۔۔

انہیں ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور رمضان المبارک کے انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع ننکانہ میں دو نگہبان رمضان بازار اور 7 نگہبان رمضان دستر خوان قائم کیے گئے ہیں۔سلمیٰ بٹ نے نگہبان رمضان بازار کا دورہ کیا ،شہریوں سے ملاقات کی، سہولیات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔انہوں نے رمضان بازار میں اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا اور مختلف اشیاء کا وزن اپنی موجودگی میں کروایا۔سلمٰی بٹ نے ننکانہ سٹی میں ماڈل ریڑھی بازار کا معائنہ بھی کیا۔اس موقع پر سلمیٰ بٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت اور مخیر حضرات کے تعاون سے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایک کلو کے نام پر 900 گرام برائلر کی فروخت

ستھرا پنجاب پروگرام:ناقص صفائی پر جرمانے ،کارروائی کا حکم

جی سی یونیورسٹی میں نئے داخلی راستوں ، رابطہ سڑک کا افتتاح

سیوریج واٹر کے بہاؤ کے لیے مین چینلز کی بحالی کا حکم

ڈپٹی کمشنرعمر عباس میلہ کا تعلیم و صحت کے اداروں کا معائنہ

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس