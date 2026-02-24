وارداتیں:شہری ہزاروں نقدی، فونز،قیمتی اشیا سے محروم
ڈاکوئوں کے ہاتھوں لٹنے والوں میں وجاہت، عثمان اور ذیشان شامل چور محمد حسن، امجد علی اور سراج الحق کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے
قصور(نمائندہ دنیا) قصور میں ڈکیتی، رہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے ہزاروں روپے نقدی،موبائل فون،قیمتی اشیا اور موٹر سائیکلیں چھین لیں۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی چونیاں کے علاقہ گدوپلی کے قریب وجاہت علی کھوکھر سے 27 ہزار روپے نقدی اور دو موبائل فون ، تھانہ صدر چونیاں کے علاقہ دیو سیال سے 59/D کے رہائشی محمد حسن سے موٹرسائیکل، موبائل فون اور 20ہزار روپے نقدی ، تھانہ صدر قصور کے علاقہ روہی نالہ کے قریب وہاڑی کے رہائشی محمد عثمان الحسنین سے ہزاروں نقدی، موبائل فون ، تھانہ راجہ جنگ کے علاقہ حویلی رائوہاشم والاسے نوا پنڈ رائوخانوالاکے رہائشی ذیشان سے ہزاروں روپے لوٹ لئے ۔تھانہ بی ڈویژن قصور کے علاقہ سید چراغ شاہ ٹاؤن سے امجد علی جبکہ تھانہ سٹی پتوکی کے علاقہ سبزی منڈی پتوکی سے محمد سراج الدین کی موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں۔