صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان پیکیج میں کٹوتی پر 3افراد کیخلاف مقدمات ،1گرفتار

  • لاہور
رمضان پیکیج میں کٹوتی پر 3افراد کیخلاف مقدمات ،1گرفتار

سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے دو دکانیں سیل ،ہزاروں جرمانے عائدکئے

قصور(نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کے وژن اور ڈپٹی کمشنر قصور محمدآصف رضا کی ہدایت پر سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ درجہ اول مرزا زاہد بیگ کی رمضان پیکیج میں کٹوتی کرنے والوں اور گراں فروشی کے خلاف کارروائیاں، رمضان پیکیج میں کٹوتی پر 3افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج، ایک شخص کو گرفتار کرکے حوالہ پولیس جبکہ گراں فروشی پر دو دکانیں سیل اور سبزی وفروٹ کے شاپ کیپرز کو ہزاروں روپے جرمانے عائد کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایک کلو کے نام پر 900 گرام برائلر کی فروخت

ستھرا پنجاب پروگرام:ناقص صفائی پر جرمانے ،کارروائی کا حکم

جی سی یونیورسٹی میں نئے داخلی راستوں ، رابطہ سڑک کا افتتاح

سیوریج واٹر کے بہاؤ کے لیے مین چینلز کی بحالی کا حکم

ڈپٹی کمشنرعمر عباس میلہ کا تعلیم و صحت کے اداروں کا معائنہ

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس