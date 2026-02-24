صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب: 50ہزارٹن کوڑا ڈمپنگ سے پانی میں آلودگی برقرار

  • لاہور
پنجاب: 50ہزارٹن کوڑا ڈمپنگ سے پانی میں آلودگی برقرار

صوبہ میں12 کروڑ سے زائد آبادی کا روزانہ50ہزارٹن سالڈ ویسٹ ڈمپ کیاجارہالاہور سمیت5 شہریوں میں گرین ہائوس گیسز اخراج کے درجنوں ہاٹ سپاٹ بننے لگے

لاہور(عمران اکبر)لاہور سمیت پنجاب بھر میں12کروڑ سے زائد آبادی کا روزانہ50ہزارٹن سالڈ ویسٹ ٹھکانے لگایا جانے لگا ، صوبے میں50ہزارٹن کوڑا ڈمپنگ سے پانی میں آلودگی کی وجہ برقرار ، بڑے پیمانے پرماحولیاتی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا ۔ بڑے شہروں لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد میں ہزاروں ٹن کوڑا ڈمپنگ سے گرین ہائوس گیسز اخراج کے درجنوں ہاٹ سپاٹ بننے لگے ۔ستھرا پنجاب اتھارٹی کوڑا ڈمپ کرنے سے پانی میں آلودگی کی وجہ برقرار رہنے کی رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوائی جائیگی۔ ذرائع کے مطابق شہری اوردیہی علاقوں فضلہ جمع کرنے اور تلف کرنے پر سالانہ تقریباً 150ارب روپے خرچ ہورہے ہیں ۔147 تحصیلوں میں فضلہ تلف کرنے سے زمینی پانی میں آلودگی بڑھنے لگی۔گرین ہاؤس گیسز گلوبل وارمنگ کا سبب بنتی ہیں،سالڈ ویسٹ میں 55 فیصد کچن،14فیصد پلاسٹک اور 12فیصدڈائپر ویسٹ ہوتا ہے ،فضلہ میں 60فیصد سے زیادہ نمی جلانے کیلئے نامناسب ہوتی ہے۔فضلہ سالانہ 13 سے 16 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے برابر گیسز فضا میں خارج کرتا ہے ۔ستھرا پنجاب اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ،ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کیلئے تمام محکمے کام کر رہے ہیں ۔

 

