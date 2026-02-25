صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درخواست گزار کو ڈی جی پاسپورٹ سے رجوع کرنیکی ہدایت

  • لاہور
درخواست گزار کو ڈی جی پاسپورٹ سے رجوع کرنیکی ہدایت

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں ڈی جی پاسپورٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر درخواست گزار کو ڈی جی پاسپورٹ سے رجوع کرنے کی۔۔۔

 ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی،لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سماعت کی، دوران سماعت وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم شہزاد عدالت کے روبرو پیش ہوئے ۔، دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار علی زمان عدالتی حکم کے باوجود ڈی جی پاسپورٹ کے روبرو پیش نہیں ہوا، جبکہ درخواست گزار کے خلاف مقدمہ درج تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات سمیت سہولیات کا فقدان ، دور دراز سے آنیوالے مریض خوار

گرانفروشی پر قابو نہ پایا جاسکا، اشیا کے من مانے نرخ

ترقیاتی سکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

284 پلاٹس کی شفاف قرعہ اندازی کی جائے :ڈی جی

جی سی یو سے الحاق شدہ کالجز کے امتحانی نتائج کا اعلان

آبی وفضائی آلودگی روکنے کیلئے نتیجہ خیز اقدامات کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق