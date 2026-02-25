صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت فیسٹیول منانے کیلئے درخواست گزار کو جواب الجواب داخل کرانیکی ہدایت

  • لاہور
بسنت فیسٹیول منانے کیلئے درخواست گزار کو جواب الجواب داخل کرانیکی ہدایت

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے صوبہ بھر میں بسنت فیسٹیول منانے کیلئے درخواست پر درخواست گزار کو ۔۔۔

جواب الجواب داخل کرانے کی ہدایت کر دی،لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس اویس خالد نے صرف لاہور میں بسنت کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کی،عدالت کو بتایا گیا کہ کوئی بھی شہری بسنت منانے کی اجازت لے سکتا ہے ،درخواست گزار نے بتایا کہ عدالت کے حکم پر ہوم سیکرٹری سے ملاقات کی،ہوم سیکرٹری نے واضع کیا کہ یہ پتنگ بازی کی اجازت ہے ۔، بسنت کی نہیں اور ڈی سی لاہور کی تیاری تھی ،اس لیے لاہور میں کائٹ فلائنگ کی اجازت دی ،عدالت نے درخواست پر سماعت 5 مارچ تک ملتوی کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: گندم آٹا دودھ دہی پھل اور گوشت کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

علی پورچٹھہ ریلوے سٹیشن غفلت کے باعث زبوں حالی کا شکار

ممبر بورڈ آف گورنرز گجرات جمخانہ مہر عبد الشکور کی طرف سے افطار ڈنر

ڈپٹی کمشنر کارمضان سہولت بازار پیپلز کالونی کا دورہ ، قیمتوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا دورہ پنڈی بھٹیاں ،رمضان کارڈ کی تقسیم کا جائزہ

دھونکل میڈیکل کمپلیکس پورے علاقہ کیلئے نعمت ثابت ہو گا:مقررین

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق