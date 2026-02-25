صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر ننکانہ کاسانگلہ ہل کا دورہ ، جاری کاموں کا معائنہ

  • لاہور
ڈپٹی کمشنر ننکانہ کاسانگلہ ہل کا دورہ ، جاری کاموں کا معائنہ

ننکانہ صاحب (خبر نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ایک دن، ایک تحصیل ویژن کے تحت ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر رائو نے تحصیل سانگلہ ہل کا تفصیلی دورہ کیا۔۔۔

۔انہوں نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر سانگلہ ہل میں جاری تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا ۔متعلقہ افسروں نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر کے جاری کاموں بارے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو سپیشل ایجوکیشن سنٹر کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر رائو نے سانگلہ ہل کے مختلف بازاروں کا وزٹ کیا، بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں پر عملدرآمد کا جائزہ لیا۔انہوں نے خریداری کے لیے بازاروں میں موجود شہریوں سے اشیاء ضروریہ کی مقررہ کردہ نرخوں پر فراہمی بارے استفسار کیا۔ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر آفس کی زیرتعمیر عمارت کا بھی وزٹ کیا اور ایکسین بلڈنگ کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز آفس کے تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے بورڈ اجلاس، تسلیم شدہ کچی آبادیوں کو ریگولیٹ کرنیکی منظوری

سکرین ہاؤسز کیلئے ٹینڈرنگ کے عمل کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ

راولپنڈی کچہری چوک منصوبہ،تکمیل کیلئے 30اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر

گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائیگی، سلمہ بٹ

بس ٹرمینلز پر چہرے شناخت کرنیوالے کیمرے لگانیکا فیصلہ

اسلام آباد کی سکیورٹی سخت،جرائم پیشہ افراد کی نگرانی کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق