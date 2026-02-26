صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن آفس سے سرکاری ملازم کی موٹر سائیکل چوری

  • لاہور
ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن آفس سے سرکاری ملازم کی موٹر سائیکل چوری

لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن آفس سے سرکاری ملازم کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی،ایل ڈی اے کی پارکنگ سے وی سی سیل کے درجہ چہارم ملازم دانیال کی موٹر سائیکل چوری ہوئی۔۔۔

ایل ڈی اے کی جانب سے پولیس سٹیشن میں موٹر سائیکل چوری کی درخواست جمع کرادی گئی ہے، چیف سیکورٹی آفیسر کے مطابق ایل ڈی اے انٹرنل پارکنگ میں گارڈز کو تعینات کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی اندرونی پارکنگ سے موٹر سائیکل چوری ہونا سکیورٹی پر سوالیہ نشان پیدا ہوچکا ہے ،ایل ڈی اے پارکنگ میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود نہ تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

7تحصیلوں میں پیرا انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام کی منظوری 8 کروڑ لاگت آئے گی

تمام تحصیل ہسپتالوں کو آئی ایس او سرٹیفائیڈ کروانے کی ہدایت

آئی جی پنجاب ریموٹ سرچ پارک چشمہ کا دورہ،سکیورٹی بریفنگ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں رمضان کی مناسبت سے تقریب

کمشنر سرگودھا کا تحصیل ساہی وال کا دورہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا معائنہ

خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی