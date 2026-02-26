صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے افسروں کیلئے نئے اے سیز کی خریداری شروع

  • لاہور
ایل ڈی اے افسروں کیلئے نئے اے سیز کی خریداری شروع

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)صوبائی دارالحکومت میں گرمی کی شدت بڑھنے سے قبل ایل ڈی اے نے افسران کے دفاتر کے لیے نئے ایئر کنڈیشنرز کی خریداری کا عمل شروع کر دیا ہے۔

سرکاری دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال میں اے سی خریدنے کے لیے 49 لاکھ 23 ہزار 210 روپے کا تخمینہ مقرر کیا گیا ہے اور انتظامی منظوری کے مراحل مکمل کیے جا چکے ہیں۔دستاویزی تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ گزشتہ برس بھی ادارے کی جانب سے ڈیڑھ کروڑ روپے مالیت کے ایئر کنڈیشنرز کی خریداری اور مرمت پر خطیر رقم خرچ کی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود رواں سال ایک بار پھر نئی خریداری کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

7تحصیلوں میں پیرا انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام کی منظوری 8 کروڑ لاگت آئے گی

تمام تحصیل ہسپتالوں کو آئی ایس او سرٹیفائیڈ کروانے کی ہدایت

آئی جی پنجاب ریموٹ سرچ پارک چشمہ کا دورہ،سکیورٹی بریفنگ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں رمضان کی مناسبت سے تقریب

کمشنر سرگودھا کا تحصیل ساہی وال کا دورہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا معائنہ

خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی