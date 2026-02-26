صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بھر کی اہل آئی ٹی کمپنیوں کیلئے رجسٹریشن کا آغاز

  • لاہور
پنجاب بھر کی اہل آئی ٹی کمپنیوں کیلئے رجسٹریشن کا آغاز

کمپنی کا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹرڈ ہونا ضروری

لاہور(خبر نگار)صوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو فروغ دینے اور نوجوان گریجوایٹس کو عملی تجربہ فراہم کرنے کیلئے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کے تحت پنجاب بھر کی اہل آئی ٹی کمپنیوں کیلئے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے ۔ پروگرام میں شمولیت کیلئے کمپنی کا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹرڈ ہونا، پنجاب میں فعال دفتر اور مناسب دفتری ماحول فراہم کرنا ضروری ہے ۔ اس پروگرام کے تحت حکومتِ پنجاب ہر انٹرن کیلئے 50,000 روپے ماہانہ وظیفہ فراہم کرے گی جبکہ کمپنی کو فی انٹرن 12,500 روپے ماہانہ بطور ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مہارتیں فراہم کرنا ہمارا ہدف ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی سیون فائز بریگیڈمارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن 110دکانیں سیل 14گرفتار

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 4افغان باشندوں سمیت 74گرفتار

آلودگی:سی ڈی اے، اے ڈی بی کا تعاون بڑھانے پر اتفاق

طلال چودھری کا رمضان سہولت بازار کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

اسلام آباد، 16اشتہاریوں سمیت 25جرائم پیشہ افراد گرفتار

اسلام آباد، 42پیشہ ور بھکاری تھانے بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی