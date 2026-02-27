صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی :شجرکاری مہم بارے تقریب ، آگاہی واک

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی :شجرکاری مہم بارے تقریب ، آگاہی واک

لاہور(خبر نگار)وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہا ہے کہ درخت انسانی زندگی کے لیے نہایت اہم ہیں اور ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام محکمہ جنگلات کے اشتراک سے شجرکاری مہم کے سلسلے میں منعقدہ تقریب و آگاہی واک سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔تقریب میں رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام، ڈی جی پروفیسر ڈاکٹر ریحان صادق شیخ، اقامتی آفیسر دوئم پروفیسرڈاکٹرعبدالماجد خان، چیف کنزرویٹر فاریسٹ شیخ ثاقب محمود، صدر اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر امجد عباس خان مگسی،فیکلٹی ممبران، محکمہ جنگلات کے افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: اور گردونواح میں ریٹ لسٹ نظر انداز اشیاخورونوش کے من مانے نرخ شہری پریشان

وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

صنعتی بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند:علی ہمایوں بٹ

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کڈنی سنٹر کااجلاس ، شعبہ جات کادورہ

سکولوں میں 13 کروڑ سے ترقیاتی منصوبے جاری :اکرم اشرف

سابق ایم ایس ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ