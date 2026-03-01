صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھوٹی 15کال کرنے والے کیخلاف مقدمہ

  • لاہور
جھوٹی 15کال کرنے والے کیخلاف مقدمہ

قصور(نمائندہ دنیا) 15پر جھوٹی کال کرنے والے کالر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 تھانہ بی ڈویژن قصور میں تعینات ٹی اے ایس آئی محمدعرفان نے مقدمہ درج کروایا کہ ریسکیو 15پر کالر انتظار حسین کی کال موصول ہوئی کہ اس کی بیوی نے اس کے گھر سے 4لاکھ روپے اور 2تولے زیورات چوری کر لئے ہیں۔ موقع پر پہنچ کر حالات کی تصدیق کرنے پر معلوم ہواکہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا جس پر بیوی اپنے والدین کے گھر جا چکی تھی ،اور کالر نے جھوٹی ، بوگس کال کی ۔جس پر تھانہ بی ڈویژن قصور پولیس نے جھوٹی کال کرنے والے کالر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹی پی ون فعال بنانے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری

کلفٹن میں سولر پینل شوروم اور دفتر دوبارہ سیل کرنے پر عدالت برہم

افغان حکومت ہوش کے ناخن لے ،سنی تحریک

گراں فروشوں کے خلاف کارروائی ،11دکانیں سربمہر

افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین کے لیے خصوصی فنڈز کی تجویز

میرپور خاص:ماہ صیام میں بھی کیمیکل سے دودھ کی تیاری جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل