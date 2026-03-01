صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:شہری لاکھوں روپے ، 4موٹرسائیکلوں سے محروم

  • لاہور
قصور:شہری لاکھوں روپے ، 4موٹرسائیکلوں سے محروم

چوروں، ڈاکوئوں کے ہاتھوں لٹنے والوں میں تیمور، ثاقب، وسیم، طارق، عاشق شامل

قصور(نمائندہ دنیا) قصور میں ڈکیتی، رہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی،موبائل فون، طلائی زیورات اور 4موٹر سائیکلیں چھین لیں۔ تھانہ صدر قصور کے علاقہ بائی پاس سے دائو کے کھنیانہ چونیاں کے رہائشی محمد تیمور نظام سے گن پوائنٹ پر 10ہزار روپے نقدی اور موبائل فون ، تھانہ صدر قصور کے علاقہ دولے والا کے قریب شیخ عماد نو قصور کے رہائشی ثاقب علی سے ہزاروں روپے نقدی، موبائل فون اور ایک موٹرسائیکل چھین لی۔ تھانہ صدر قصور کے علاقہ پیرو والا روڈ سے نامعلوم چور محمد وسیم کے گھر سے موٹرسائیکل ودیگر گھریلو سامان چوری کرکے لے گئے ۔ تھانہ الہ آباد کے علاقہ سے نامعلوم چور محمد طارق ولد محمد رفیق کی موٹرسائیکل ، جبکہ تھانہ سٹی پتوکی کے علاقہ مین گیٹ سٹی پارک سے محمد عاشق کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات: سیوریج سسٹم کی بحالی اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ

رمضان کا پہلا عشرہ ختم ،اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں

ڈپٹی کمشنر کا سبزی و پھل منڈی کھیالی کا دورہ، نیلامی کا جائزہ

ایران امریکہ جنگ سے چاول کی مارکیٹ کو نقصان کا خدشہ

پاکستانی ہنر مند ملک میں معاشی استحکام لا سکتے :ارسلان شبیر

مویشی چور گرفتار 4بھینسیں اور 2گائے برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل