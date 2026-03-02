صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکی روڈ پر غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا ،110کلو گوشت تلف

  • لاہور
مکی روڈ پر غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا ،110کلو گوشت تلف

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)مکی روڈ پر غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا جس میں سے 110کلو گوشت تلف کردیا جبکہ رانا کالونی اور حافظ آباد روڈ پر 2 ڈیری شاپس بند کرکے 2 مقدمات درج کر اد ئیے۔

بتایا گیا ہے کہ دودھ کا سیمپل فیل ہونے پر ملک شاپس کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا ، غیر قانونی مذبح خانے میں بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت تیار کیا جارہا تھا، قوانین کے خلاف واش روم کیساتھ گوشت لٹکایا پایا گیا، گوشت لٹکانے کیلئے زنگ آلود ہکس کا استعمال، صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد پولیس خدمت، تحفظ، عوامی اعتماد کی پہچان، آئی جی

ہنگامی حالات میں سول ڈیفنس کا کردار اہم، ڈی سی مری

گندم اور دیگر فصلوں بارے بروقت اور مؤثر رہنمائی فراہم کی جائے، سیکر ٹری زراعت پنجاب

ڈی آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ لیا

ANFکا ایکشن، 4ملزم گرفتار، 1کروڑ 11لاکھ کی منشیات برآمد

راولپنڈی میں گرجا گھروں کی سکیورٹی مزید سخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ