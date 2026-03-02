صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 7 ملزم گرفتار

  • لاہور
ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 7 ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب پولیس کے شعبہ ڈولفن سکواڈ نے مختلف کارروائیوں کے دوران ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ایس پی ڈولفن اسامہ امین چیمہ کے مطابق ڈولفن سکواڈ نے 11خطرناک ڈکیت گینگز کو بھی گرفتار کیا ہے ،دورانِ پٹرولنگ 47اشتہاری مجرمان سمیت 438 عادی ملزمان اور 37 عدالتی مفروران کو حراست میں لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 8 پستول، ایک رائفل، درجنوں گولیاں اور میگزینز برآمد کی گئیں۔ترجمان ڈولفن کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں 10 بوتلیں شراب، 2 حقہ شیشہ، چرس اور آئس بھی برآمد کی گئی۔ایس پی ڈولفن اسامہ امین چیمہ نے بتایا کہ ون ویلنگ میں ملوث 107 جبکہ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ میں ملوث 15 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ۔ کمیونٹی پالیسنگ کے تحت مختلف شعبہ جات میں 117 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ