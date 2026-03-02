صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ میں اینٹی ریپ ایکٹ پر عملدرآمد سے متعلق کیس کی سماعت کل ہو گی

  • لاہور
ہائیکورٹ میں اینٹی ریپ ایکٹ پر عملدرآمد سے متعلق کیس کی سماعت کل ہو گی

لاہور( آئی این پی)لاہور ہائیکورٹ میں اینٹی ریپ ایکٹ پر عملدرآمد سے متعلق کیس کی سماعت کل( منگل)کو ہو گی ۔

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیا باجوہ پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا ۔تین رکنی بینچ زیادتی کیس کے ملزم واجد علی سمیت دیگر ملزموں کی درخواستوں پر بھی سماعت کرے گا۔ دریں اثنا چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم چار سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی کی عدم بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت بھی کریں گی ۔اس کیس میں آئی جی پنجاب عبد الکریم کو طلب کیا گیا ہے جبکہ سی سی ڈی کے افسر بھی پیش ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ