مریدکے پریس کلب الیکشن،سجاد شیرازی صدرعاصم ضیاء جنرل سیکرٹری منتخب لاہور 02 مارچ ، 2026

کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)مریدکے پریس کلب (متحدہ )کے سالانہ انتخابات میں محمد عاصم ضیاء جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔

سید قاسم علی شاہ بخاری گروپ لیڈر،سید سجادالحسن شیرازی صدر،حاجی کبیر اشرف چیئرمین،محمد علی بخاری نائب صدر منتخب ہوئے ۔علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی ،مذہبی اور صحافتی شخصیا ت نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ اجلاس کے دوران تمام اراکین کے متفقہ فیصلے کے مطابق حاجی شیخ محمد شان سینئر وائس چیئرمین، طاہر مصطفائی وائس چیئرمین، سید محمد علی بخاری نائب صدر، حاجی طارق جاوید نائب صدر دوم، قیصر جمیل مرزا فنانس سیکرٹری، نصیر احمدڈپٹی فنانس سیکرٹری، خواجہ عمران حمید جوائنٹ سیکرٹری، محمد تنویر آفس سیکرٹری اور سید طاہر محی الدین بخاری کو سیکرٹری اطلاعات کے عہدوں پر منتخب کیا گیا۔میاں انجم سعید، رانا غلام محی الدین، سید ارحم شیرازی، عبدالرحمن، شیخ وقاص، محمد عذیر، خلیل نصر احسن سجاد، اویس ڈھلوں، سید اختر عباس ممبران مجلس عاملہ منتخب ہوئے ۔