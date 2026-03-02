نظریاتی کارکن قائد عمران خان کیساتھ ڈٹ کر کھڑے :احسن واہگہ
سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)تحریک انصاف کے رہنما وٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 132 ملک احسن رضا واہگہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن اپنے قائد عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔۔۔
آئے دن پارٹیاں بدلنے والے عناصر کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مفاد پرست عناصر کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے ۔میڈ یا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان ہی وہ واحد سیاستدان ہیں جو کبھی اصولوں پرسمجھوتہ نہیںکرتے۔ جنہوں نے حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کی بحالی کیلئے اپنا کردار ادا کیا۔ عمران خان کی صحت اور رہائی کے لئے بھرپور احتجاج کرنا ہمارا حق ہ۔ے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق آزادی اظہار ہر شخص کا بنیادی حق ہے جو ان سے چھین لیا گیا ہے۔