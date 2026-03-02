پی پی کی تنظیم نو، لاہور کے 4اضلاع ختم ، 10ٹاؤن بنانیکافیصلہ
لاہور (یاسین ملک )پیپلزپارٹی نے لاہور میں چار ڈسٹرکٹ ختم کر کے 10 ٹاؤن بنانے کا فیصلہ کر لیا ،لاہور شہر کے 9 ٹاؤن اور ایک کنٹونمنٹ ٹاؤن بنایا جائے گا ،چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زراداری نے صدر پیپلزپارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کو لاہور میں دس ٹاؤن جلد بنانے کی ہدایت کر دی،راجہ پرویز اشرف کی ہدایت پر پیپلزپارٹی تنظیم نے لاہور میں 10 ٹاؤن بنانے کا ستر فیصد کام کر لیا ،پیپلزپارٹی لاہور کے 4 ڈسٹرکٹ 40 سال تک کام کرتے رہے مگر کارکردگی صفر رہی ،بلاول بھٹو نے کاردگردگی مایوس کن ہونے کے باعث لاہور کے چاروں ڈسٹرکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا،پیپلزپارٹی لاہور میں دس ٹاؤنوں کو نئی تنظیمیں بنیں گئی ،ہر ٹاؤن کا اپنا صدر، جنرل سیکرٹری ، سیکرٹری اطلاعات، خرانچی ، سینئر نائب صدر اور نائب صدر ہو گا ۔