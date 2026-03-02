صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی تاجر اتحاد کے زیر اہتمام اجلاس اور افطار ڈنر کا انعقاد

  • لاہور
عوامی تاجر اتحاد کے زیر اہتمام اجلاس اور افطار ڈنر کا انعقاد

رمضان المبارک ایثار اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے :حسن محی الدین قادری ودیگر

لاہور (آن لائن) عوامی تاجر اتحاد کے زیرِ اہتمام ماہانہ اجلاس اور افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں تاجر برادری کی نمائندہ شخصیات،عوامی تاجر اتحاد کے عہدیداران،ایگزیکٹو ممبران اور تحریک منہاج القرآن و پاکستان عوامی تحریک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔تقریب میں چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین عوامی تاجر اتحاد حاجی محمد اسحاق، سیکرٹری جنرل چوہدری محمد راشد، سینئر نائب صدرشہزاد خان نے مہمانان گرامی کا پرتپاک استقبال کیا اور استقبالیہ کلمات پیش کرتے ہوئے عوامی تاجر اتحاد کی سرگرمیوں اور تاجر برادری کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ دیانت، شفافیت اور امانت داری تجارت کی روح ہیں اور انہی اصولوں پر عمل کر کے معاشرے میں اعتماد اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک ایثار، ہمدردی اور اجتماعی ذمہ داری کا پیغام دیتا ہے ۔انہوں نے کہاکہ دین اسلام دیانت،امانت اور انصاف پر مبنی تجارت کی تعلیم دیتا ہے ۔تاجر برادری اپنی کاروباری سرگرمیوں میں اخلاقی اقدار کو اپنائیں تو معاشرہ معاشی استحکام اور خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ