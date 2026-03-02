صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے وکلاکیخلاف جھوٹے مقدمات وطیرہ بنا لیا : بار کونسل

  • لاہور
پولیس نے وکلاکیخلاف جھوٹے مقدمات وطیرہ بنا لیا : بار کونسل

وکلا میں پائی جانے والی تشویش کے خاتمے کیلئے واقعات کا نوٹس لیا جائے :عہدیداران

لاہور (آن لائن) پنجاب بار کونسل نے صوبے کے مختلف اضلاع میں وکلا کے خلاف جھوٹی ایف آئی آرز کے اندراج کی شدید مذمت کرتے ہوئے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مقدمات کو فی الفور واپس لیا جائے اورانتہائی اقدام اٹھانے والے پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین خواجہ قیصر بٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی فخر حیات اعوان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پولیس نے وکلا کے خلاف جھوٹے اور سنگین دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج وطیرہ بنا لیا ہے جس سے وکلا برادری میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔ پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ ان معاملات کا سنجیدگی سے نوٹس لے کر تدارک کیا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وکلا معاشرے کا سب سے پڑھا لکھا اور آئین و قانون کی پاسداری کرنے والا طبقہ ہے لیکن پولیس افسران کی جانب سے وکلا کے ساتھ جس طرح کا ناروا رویہ اور سلوک روا رکھا جارہاہے وہ قابل مذمت ہے ۔بعض کیسز میں وکلاء کے خلاف انسداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت بھی مقدمات درج کئے گئے ہیں ۔ ہمار امطالبہ ہے ان واقعات کا فی الفور نوٹس لے کر ان کا تدارک کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ