صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کپاس کے مختلف اقسام کے بیجوں کے رعایتی نرخوں کا اجرا :نوید شہزاد مرزا

  • لاہور
کپاس کے مختلف اقسام کے بیجوں کے رعایتی نرخوں کا اجرا :نوید شہزاد مرزا

لاہور(این این آئی)پنجاب سیڈ کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر نوید شہزاد مرزا نے کہا ہے کہ صوبہ بھر کے کسانوں کو معیاری اور تصدیق شدہ بیجوں کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کیلئے بھرپور اقدامات اٹھائے جارہے ہیں۔۔۔

کپاس کے بیج فزی اور ڈیلنٹڈ کے رعایتی نرخوں کا اجرا کر دیا گیا ہے ، بہترین پیداوار سے نہ صرف کسان خوشحال ہوگا بلکہ زراعت سے جڑے شعبوں کو عروج ملنے سے معیشت بھی ترقی کرے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور غذائی تحفظ کے حصول کیلئے معیاری بیج بنیادی اہمیت رکھتے ہیں،ادارہ جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق کی مدد سے بیجوں کے معیار کو مزید بہتر بنانے پر کام کر رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان میں گرانفروشی جاری امن وامان بہتر

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، علما، تاجروں کی شر کت

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے بازاروں میں اشیا کی قیمتیں چیک کیں

سردار امجد علی میکن کی چچازاد بہن سپردِ خاک، قل آج

تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد

مسلم سٹوڈنٹس لیگ کی جانب سے روڈ افطار اور مستحقین کیلئے افطاری جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ