صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیچنگ ہسپتالوں میں118 ایم او ،ویمن ایم اوز کی تعیناتی

  • لاہور
ٹیچنگ ہسپتالوں میں118 ایم او ،ویمن ایم اوز کی تعیناتی

لوکم ڈاکٹر متعلقہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے انتظامی اختیار میں کام کریں گے

لاہور ( ہیلتھ رپورٹر ) پنجاب کے 14 مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں میں پنجاب لوکم ہائرنگ ایکٹ 2025 کی دفعہ 5 کے تحت 118 میڈیکل آفیسر / ویمن میڈیکل افسران کی تعیناتی کر دی گئی، محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے ڈاکٹرز کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ،وائس چانسلر، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور / اسپیشل پرپز وہیکل کی سفارشات کی روشنی میں اور پنجاب لوکم ہائرنگ ایکٹ 2025 کی دفعہ 5 کے تحت ڈاکٹروں کی خدمات بطور میڈیکل آفیسر / ویمن میڈیکل آفیسر حاصل کی گئی ہیں ،لوکم ڈاکٹر متعلقہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو اپنی تمام اصل اسناد/ڈگریاں اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے ہمراہ فوری رپورٹ کریں گے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ لوکم ڈاکٹر نہ تو کسی جگہ پوسٹ گریجوایٹ ٹرینی ہوں اور نہ ہی کسی سرکاری ملازمت میں ہوں،لوکم ڈاکٹر متعلقہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے انتظامی اختیار میں کام کریں گے اور انہیں مقررہ قواعد کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے گا،ڈیوٹی کا دورانیہ روزانہ آٹھ (08) گھنٹے ہوگا اور منتخب ڈاکٹرز اپنی حاضری باقاعدگی سے درج کروانے کے پابند ہونگے ،میڈیکل سپرنٹنڈنٹ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ لوکم ڈاکٹر نے مقررہ شفٹ کے دوران اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں، دفتر میں ڈاکٹرز کی تعیناتی/تسلسل محکمہ کے صوابدید پر منحصر ہوگالوکم بنیادوں پر تقرری کسی بھی صورت مستقل ملازمت کا حق فراہم نہیں کرے گا،اگر لوکم ڈاکٹر کسی بھی وقت کام چھوڑنا چاہے تو وہ متعلقہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو کم از کم دو 2دن پہلے آگاہ کرے گا/کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ