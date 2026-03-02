صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حالیہ حملے یقینی طور پر بڑی دہشتگردی :جے یوآئی

  • لاہور
ایران پر حالیہ حملے یقینی طور پر بڑی دہشتگردی :جے یوآئی

لاہور (سیاسی نمائندہ)غزہ میں مظلوم انسانوں کا خون بہانے والا درندہ آج امریکا کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ اور ہے اور یہ درندگی اگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔

ان حالات میں عالم اسلام کو اپنے فیصلے کرنے ہوں گے ،آج اگر فیصلے نہ کیے تو کب کریں گے ؟یہ باتیں جمیعت علما اسلام کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امجد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں ۔انہوں نے کہاکہ ایران پر حالیہ حملے یقینی طور پر بڑی دہشت گردی ہے جس میں قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد پولیس خدمت، تحفظ، عوامی اعتماد کی پہچان، آئی جی

ہنگامی حالات میں سول ڈیفنس کا کردار اہم، ڈی سی مری

گندم اور دیگر فصلوں بارے بروقت اور مؤثر رہنمائی فراہم کی جائے، سیکر ٹری زراعت پنجاب

ڈی آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ لیا

ANFکا ایکشن، 4ملزم گرفتار، 1کروڑ 11لاکھ کی منشیات برآمد

راولپنڈی میں گرجا گھروں کی سکیورٹی مزید سخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ