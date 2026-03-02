صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی کے طالبعلم نے سونے کاتمغہ جیت لیا

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی کے طالبعلم نے سونے کاتمغہ جیت لیا

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی کے طالبعلموں نے ملک کا نام عالمی سطح پر ایک بار پھر روشن کر دیا ہے۔

طالبعلم عبد الرحمان نے لائٹ ویٹ کیٹگری میں سونے کا تمغہ جیتا جبکہ پنجاب یونیورسٹی کے زرق خان نے اوپن ویٹ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔مقابلے میں دنیا بھر سے 2200 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔لائٹ ویٹ کیٹگری میں پنجاب یونیورسٹی کے عبد الرحمان نے پہلی فرانس نے دوسری اور مصر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔اوپن ویٹ میں لیٹویا نے پہلی پاکستان پنجاب یونیورسٹی کے زرق خان نے دوسری اور جرمنی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ورچوئل انڈور مقابلے پنجاب یونیورسٹی جمنیزیم میں منعقد ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ