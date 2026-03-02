صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

  • لاہور
خامنہ ای کی شہادت عالم اسلام کیلئے افسوسناک ہے :چیئرمین پاکستان علماء کونسلکراچی کی صورتحال قابل افسوس،ہمیں صبر و تحمل کے درس کو اپنانا چاہئے :بیان

لاہور(سیاسی نمائندہ)چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے ایرانی پیشوا خامنہ ای کی شہادت پر صبر وتحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے مگر اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا اور قومی املاک جلانا عقلمندی نہیں۔ جاری بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پورے عالم اسلام کیلئے افسوسناک ہے ،کراچی میں گزشتہ روز جو صورتحال ہوئی وہ قابل افسوس ہے ، تمام مکاتب فکر کے علما اور مشائخ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان میں مزید انتشار ہو اور بدامنی پیدا ہو، ہمیں اپنے اکابرین کے دیئے گئے صبر و تحمل کے درس کو اپنانا چاہئے ۔

