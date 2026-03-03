صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موڑ کھنڈا:ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی میں ٹکر، نوجوان جاں بحق

  • لاہور
موڑ کھنڈا:ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی میں ٹکر، نوجوان جاں بحق

سبحان اور ذوالقرنین زخمی ہوئے ، 21سالہ شہباز موقع پر ہی دم توڑ گیا

موڑکھنڈا، ننکانہ صاحب(نامہ نگار،خبر نگار) موڑ کھنڈا لاہور روڈ نزد سوکڑ نہر کے قریب تیز رفتار ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی میں ٹکر کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق جبکہ2 افراد زخمی ہوگئے ۔ریسکیو عملہ نے 24سالہ سبحان اور17سالہ ذوالقرنین کو موقع پر طبی امداد فراہم کی اور ضروری کارروائی کے بعد نوجوان کی لاش مقامی پولیس کے حوالے کر دی۔ حادثہ میں جاں بحق ہو نے والے نوجوان کی شناخت 21 سالہ شہباز کے نام سے ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس