صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورونانک یونیورسٹی میں شہری دفاع پر آگاہی سیمینار کا انعقاد

  • لاہور
گورونانک یونیورسٹی میں شہری دفاع پر آگاہی سیمینار کا انعقاد

ننکانہ صاحب (خبر نگار) انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے بابا گورونانک یونیورسٹی میں شہری دفاع کی۔۔۔

 اہمیت اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر رائو و دیگر مقررین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری دفاع کا بنیادی مقصد انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات، آگ لگنے ، زلزلے یا دیگر ہنگامی صورتحال میں بروقت اور درست ردعمل ہی قیمتی جانوں کو بچا سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس