صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو جعلی ای چالان ایس ایم ایس ملنے کی شکایات

  • لاہور
شہریوں کو جعلی ای چالان ایس ایم ایس ملنے کی شکایات

لاہور (کرائم رپورٹر)شہریوں کو جعلی ای چالان ایس ایم ایس موصول ہونے کی شکایات سامنے آ گئیں ۔ ترجمان سیف سٹی ۔۔

نے کہا ہے کہ سیف سٹی ایس ایم ایس کے ذریعے نقد رقم، بینک اکاؤنٹ یا کارڈ کی تفصیلات طلب نہیں کرتا، ای چالان ایس ایم ایس صرف 9915نمبرسے بھیجا جاتا ہے ۔جعلسازوں نے نمبر 8070سے جعلی ای چالان پیغامات بھیج کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ۔ کسی بھی مشکوک لنک پر کلک کرنے یا غیر مصدقہ ویب سائٹ پر ادائیگی سے گریز کریں،مشکوک معاملات پر فوری طور پر 15یا ایف آئی اے سائبر ونگ سے رجوع کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس