صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2سال سے لاپتہ نوجوان کو والدین سے ملوا دیا گیا

  • لاہور
2سال سے لاپتہ نوجوان کو والدین سے ملوا دیا گیا

لاہور (کرائم رپورٹر) گوالمنڈی چوکی میو ہسپتال پولیس نے دو سال سے لاپتہ نوجوان کو تلاش کر کے بوڑھے والدین کے غم کو خوشی میں بدل دیا۔

ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق ماجد نامی نوجوان دو سال قبل دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن نہ وہ گھر واپس آیا اور نہ ہی درسگاہ پہنچا۔ اہلِ خانہ نے کافی تلاش کے بعد چوکی بھاگٹ میں اس کے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ایس پی سٹی نے مزید بتایا کہ چوکی میو ہسپتال پولیس نے دورانِ پٹرولنگ مشتبہ حالت میں موجود ماجد کو چیک کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان نائٹ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

خاتون نے مذہب عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا

گوہر ایوب کا ایم این اے مقداد علی خان کے والد کی رحلت پر اظہار افسوس

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی