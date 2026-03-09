صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ ، پولیس کیخلاف سراپا احتجاج

  • لاہور
جمعیت پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ ، پولیس کیخلاف سراپا احتجاج

افطار ی پر پولیس کا بدترین تشدد کرایاگیا :ناظم جامعہ احسن فرید کی پریس کانفرنس

 لاہور(سیاسی نمائندہ )اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کے ناظم احسن فرید نے جامعہ کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں انتظامیہ اور پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔انہوں نے کہاکہ افطار پروگرام میں شریک طلبہ پر پولیس کے ذریعے بدترین تشدد کرایاگیا۔ نہ صرف طلبہ کو ہراساں کیا گیا بلکہ درجنوں طلبہ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ عدالت نے 50 کے قریب گرفتار طلبہ کو باعزت رہا کرتے ہوئے پولیس کے پرچوں کو جعلی اور بے بنیاد قرار دیا، یونیورسٹی میں داخلے پر لی جانے والی 30 روپے کی غیر قانونی فیس فوری بند کی جائے ، جبکہ ہر پروگرام کی فیسوں میں 200 فیصد اضافہ غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ کے تعلیمی حقوق کے خلاف ہے ۔ فیسوں میں غیر قانونی اضافہ فوری واپس لیا جائے ۔ یونیورسٹی کے داخلی راستوں پر لی جانے والی غیر قانونی فیس ختم کی جائے ۔ اگر انتظامیہ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو جمعیت ملک گیر احتجاج کے ذریعے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان نائٹ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

خاتون نے مذہب عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا

گوہر ایوب کا ایم این اے مقداد علی خان کے والد کی رحلت پر اظہار افسوس

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی