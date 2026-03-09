صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے پولیس :چھینیا گیا فورڈ ڈالا برآمد، 2 ملزم گرفتار

  • لاہور
موٹروے پولیس :چھینیا گیا فورڈ ڈالا برآمد، 2 ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)موٹروے پولیس ایم ٹو ساؤتھ نے کارروائی کرتے ہوئے ضلع جہلم سے چھینیا گیا فورڈ ڈالا برآمد کر کے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

موٹروے پولیس نے خانقاہ ڈوگراں کے قریب دورانِ پٹرولنگ ایک مشتبہ فورڈ ڈالا کو روک کر تلاشی لی۔ گاڑی میں 11 مویشی غیر محفوظ طریقے سے لادے گئے تھے ،گاڑی کے ڈرائیور سے جب دستاویزات طلب کی گئیں تو وہ کوئی بھی کاغذات پیش نہ کر سکا، جس پر موٹروے پولیس نے دونوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کے خلاف ضلع جہلم میں تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ 392 کے تحت مقدمہ بھی درج ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایس ایس پی آپریشنز کاشہادت حضرت علی ؓ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ ،سکیورٹی انتظامات جائزہ

اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد میں منیارٹیز کارڈز تقسیم

خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی پائیدار ترقی کی کنجی ہے، روبینہ خالد

معاشی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار، فیصل راٹھور

خواتین معاشرے کی تعمیر، خاندان کی تربیت اور قومی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، طارق فضل

اسلام آباد، آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی