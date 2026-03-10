کینال کے اطراف پھولدار درختوں کی شجرکاری مہم کا آغاز
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر لاہورکینال کی خوبصورتی بڑھانے کا منصوبہ شروع، پی ایچ اے لاہور نے کینال کے اطراف پھولدار درختوں کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا،نہر کی خوبصورتی بڑھانے کیلئے ہزاروں درخت لگائے جائینگے ۔۔۔
شجرکاری مہم کا آغاز ٹھوکر سے کر دیا گیا، نہر کے اطراف تبوبیا (Tabebuia) کے درخت لگائے جا رہے ہیں جوخوبصورتی کیساتھ شہریوں کو سایہ بھی فراہم کرینگے ۔ ایم ڈی پی ایچ اے منصور راجہ کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے شہر کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کیلئے کوشاں ہے ۔ کینال بیوٹیفکیشن منصوبہ آئندہ چند دنوں میں مکمل کر لیا جائیگا۔